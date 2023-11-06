***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım amacı sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214407BIST