***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Sürdürülebilir Gelecek anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214408BIST