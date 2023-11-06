***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %51?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214409BIST