***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi, yalnızca TL olması koşuluyla, BİST'te işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlar ve organize vadeli işlem piyasalarında paya, endekse, tahvile, bonoya, emtiaya, enerjiye vb. dayalı türev ürünler ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize ederek sermaye kazancı sağlamak portföy değerini artırmaktır. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214412BIST