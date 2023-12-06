***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2023 16:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çiğdem NALBANTOĞLU Satış ve Pazarlama GMY 0212 987 2001 cigdem.nalbantoglu@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222896
BIST
'
18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0439
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0237
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.883,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.883,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|76.837.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|190.685.546
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|SODSN
|78,10
|4.496.180
|% -9,97
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|MIATK
|44,52
|3.370.770.585
|% 2,20
|
|KCHOL
|141,80
|3.351.539.998
|% -2,21
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|ZOREN
|4,82
|681.305.980
|% -5,12
|
|IHLGM
|1,84
|170.255.752
|% -9,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9183
|28,9255
|% 0,15
|
|Euro
|31,2194
|31,2392
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3264
|36,5086
|% 0,19
|
|Frank
|32,9697
|33,1684
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6880
|7,7266
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|894,46
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,51
|954,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,62
|74,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,06
|2.025,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT