***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2023 17:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYGEPO00443
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
12.12.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST TLREF Endeksi * 1,10 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0054795 2 0,0054795 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF DÜZEY 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREV
ONUR BAYOL 2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü SPK DÜZEY 3, TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Çiğdem NALBANTOĞLU Satış ve Pazarlama GMY 0212 987 2001 cigdem.nalbantoglu@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227773
BIST