***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.12.2023 14:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 info@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228624
BIST
'
15:327.338
En Düşük
|Değişim
|: -2,90%
|| -219,29
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3229,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3232,0663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1606
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:321.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.925,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:32
|MTRKS
|50,75
|33.059.969
|% 7,25
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,70
|54.698.175
|% 7,21
|
|POLHO
|11,88
|73.169.376
|% 5,13
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.011.021
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.672.355
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.249.562
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|13.423.007
|% -10,00
|
|THYAO
|227,40
|2.360.542.675
|% -2,40
|
|TUPRS
|141,20
|2.232.366.882
|% -2,49
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|ASELS
|44,76
|1.136.929.453
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,80
|183.037.965
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.257.331
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,87
|422.538.412
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.015.235.288
|% -2,88
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,0456
|32,0663
|% -0,50
|
|Sterlin
|36,9658
|37,1512
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47SANKO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 790 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 7, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 92 altında . İşlem hacmi 27, 307.00 milyon TL de
-
15:46TABGD
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 101.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 409 adet işlem
-
15:45TSPOR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 886, 842 adet işlem
-
15:44MERCN
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 327 adet işlem