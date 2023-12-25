***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.12.2023 14:07
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 info@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228630
BIST
'
15:337.339
En Düşük
|Değişim
|: -2,89%
|| -218,78
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3329,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3332,0351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1918
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:331.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MTRKS
|50,95
|33.039.269
|% 7,67
|
|PRZMA
|32,80
|54.686.932
|% 7,54
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|KBORU
|50,00
|1.591.867.377
|% 5,98
|
|POLHO
|11,86
|72.083.290
|% 4,96
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|KONYA
|7.155,00
|148.416.183
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|49.936.268
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|156.828.867
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|211.995.933
|% -10,00
|
|THYAO
|227,50
|2.356.613.820
|% -2,36
|
|TUPRS
|141,10
|2.219.451.872
|% -2,56
|
|KBORU
|50,00
|1.591.867.377
|% 5,98
|
|ISCTR
|22,92
|1.289.778.429
|% -3,62
|
|ASELS
|44,72
|1.135.516.442
|% -1,93
|
|BEGYO
|2,80
|182.982.272
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.691.771
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,87
|422.065.794
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.289.778.429
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,86
|1.014.088.964
|% -2,93
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2218
|29,2490
|% 0,13
|
|Euro
|32,0622
|32,0658
|% -0,50
|
|Sterlin
|36,9310
|37,1162
|% -0,18
|
|Frank
|33,9281
|34,1325
|% -0,23
|
|Riyal
|7,7539
|7,7928
|% -0,13
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:46XU100
Endeks 7, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 92 altında . İşlem hacmi 27, 307.00 milyon TL de
-
15:46TABGD
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 101.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 409 adet işlem
-
15:45TSPOR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 886, 842 adet işlem
-
15:44MERCN
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 327 adet işlem
-
15:43MRGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 013, 621 adet işlem