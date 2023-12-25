***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.12.2023 14:19
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 info@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228655
BIST
'
15:347.340
En Düşük
|Değişim
|: -2,87%
|| -217,20
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3429,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3432,0351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1918
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:341.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|MTRKS
|50,60
|33.015.051
|% 6,93
|
|PRZMA
|32,52
|54.362.798
|% 6,62
|
|KBORU
|50,25
|1.579.509.992
|% 6,51
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|13.363.242
|% -10,00
|
|KONYA
|7.155,00
|148.366.098
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|155.479.497
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.191.223
|% -10,00
|
|THYAO
|227,50
|2.354.697.339
|% -2,36
|
|TUPRS
|141,00
|2.201.999.333
|% -2,62
|
|KBORU
|50,25
|1.579.509.992
|% 6,51
|
|ISCTR
|22,92
|1.284.208.727
|% -3,62
|
|ASELS
|44,74
|1.132.563.283
|% -1,89
|
|BEGYO
|2,80
|182.634.591
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.565.926
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,87
|421.981.400
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.284.208.727
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.013.758.156
|% -2,88
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,0276
|32,0351
|% -0,60
|
|Sterlin
|37,0291
|37,2148
|% 0,09
|
|Frank
|34,0197
|34,2246
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7748
|7,8138
|% 0,14
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47SANKO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 790 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 7, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 92 altında . İşlem hacmi 27, 307.00 milyon TL de
-
15:46TABGD
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 101.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 409 adet işlem
-
15:45TSPOR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 886, 842 adet işlem
-
15:44MERCN
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 327 adet işlem