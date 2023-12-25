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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.12.2023 14:26
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 info@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228674


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 9,65 1.115.376 % 7,22  
MTRKS 50,60 33.015.051 % 6,93  
PRZMA 32,52 54.362.798 % 6,62  
KBORU 50,25 1.579.509.992 % 6,51  
KUVVA 42,50 848.997 % 4,78  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 29,2144 29,2628 % 0,18  
Euro 32,0276 32,0351 % -0,60  
Sterlin 37,0291 37,2148 % 0,09  
Frank 34,0197 34,2246 % 0,04  
Riyal 7,7748 7,8138 % 0,14  
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15:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 15:32
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