***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürİsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazlaBurak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazlaKenan ÇINAR 2017-Devam Intetra Elektronik San.ve Tic.A.Ş.Genel Müdür YardımcısıJohn SYTMEN 2007-Devam Sytmen Danışmanlık Kurucu ortak/Genel MüdürSerdar TİYEK 2011-Devam IntetraMuhammed Atilla SEVİM 2021-Devam Yıldız Teknik ünv. Öğretim GörevlisiMesut ÖZER 2020-Devam Manastır, Yönetici OrtakBedir KURTULUŞ 2021-Devam Intetra, Bütçe ve Raporlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242220BIST