***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürİsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazlaBurak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazlaHaluk NİŞLİ Inveo Ventures,Genel Müdür (2022-Devam),Thread İn Motion-Strateji ve Finans Direktörü (2019-2022)Serdar GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242221BIST