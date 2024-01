***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürİsmail Barış ÖZİSTEK 2019- Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan fazlaBurak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 Yıldan fazlaAhmed Faruk KARSLI 2015-Devam Papara Chairman of the Boardİlker DİKER 2020-Devam Papara Co-Founder-Vice President of the Executive Board AprilEmre KENCİ 2022-Devam Papara CeoCenap DOĞRU 2018-Devam Papara COO/Managing Partnerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242222BIST