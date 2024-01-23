***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2024 16:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazla
BURAK BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazla
Kerim POLAT 2013-Devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kaan YÜCEL 2021-Devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi
Neşet Özgür CİRELİ 2022-Devam Poltech Elektronik Sistemleri Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay HATIRNAZ 2016-Devam Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı CFO
Fikret NAS 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı
Arkın AKBAY 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Enerji Sektör Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242223
BIST