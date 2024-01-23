***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2024 16:04
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KUBİLAY ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan Fazla
BURAK BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi Müdürü 5 Yıldan Fazla
Metehan HASANOĞLU 2016-Devam Bronto Bilişim İletişim Danışmanlık -Genel Müdür
Doğan Murat ERGİN 2019-Devam Merit İnternational Hotels And Resort-Pazarlama Şefi
Fabrizio CASARETTO 2016-Devam Riskyöneti Şirket Sahibi
Hamit Nejat CANITEZ 2016-Devam Merit İnternational A.Ş. CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242227
BIST