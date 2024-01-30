***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.01.2024 11:31
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ONUR BAYOL 2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü SPK DÜZEY 3, TÜREV
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.- DİREKTÖR, 2021-DEVAM INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİM MÜDÜRÜ SPK DÜZEY 3, TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243521
BIST
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13:418.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 18,14
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
13:4130,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0187
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
13:4132,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0389
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
13:411.988,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.988,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler13:41
|CATES
|88,00
|552.810.298
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|117.146.437
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.001.465
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|31.286.588
|% 9,99
|
|ORCAY
|16,64
|291.851.405
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,60
|118.351.075
|% -5,72
|
|ERSU
|22,60
|6.181.665
|% -5,04
|
|GEDZA
|22,06
|47.640.472
|% -4,25
|
|BURVA
|100,60
|21.210.692
|% -4,19
|
|VKFYO
|26,24
|52.826.492
|% -3,95
|
|THYAO
|273,00
|6.147.906.573
|% -0,36
|
|EREGL
|43,64
|2.092.536.654
|% -0,18
|
|TCELL
|70,25
|1.878.557.679
|% 1,37
|
|GARAN
|63,70
|1.853.658.075
|% 0,47
|
|TUPRS
|152,80
|1.791.982.828
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,11
|1.378.055.184
|% -0,88
|
|TSPOR
|1,56
|146.565.918
|% -1,27
|
|ZOREN
|4,64
|361.165.725
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,52
|1.426.795.283
|% 0,84
|
|BEGYO
|5,48
|285.408.884
|% 7,24
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3605
|30,3643
|% 0,06
|
|Euro
|32,9266
|32,9386
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3835
|38,5760
|% -0,18
|
|Frank
|35,0513
|35,2625
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0721
|8,1126
|% 0,06
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|926,06
|928,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,90
|992,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,51
|2.036,77
|% 0,66
|