***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIONUR BAYOL 2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243522BIST