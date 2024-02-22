***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYGEPO00468Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi25.01.2024Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 TEFAS 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılması amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF DÜZEY 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREVONUR BAYOL 2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü SPK DÜZEY 3, TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL 0212 987 2001 0212 987 2002 info@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaÇiğdem NALBANTOĞLU Satış ve Pazarlama GMY 0212 987 2001 cigdem.nalbantoglu@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251357BIST