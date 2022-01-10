***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 19:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
148508,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,85
- Kurucu (%)
% 51,89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,54
d) Diğer Giderler (%)
% 9,4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992329
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0192
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0458
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59797,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 797,13
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|14.897.374
|% 9,97
|
|ATATP
|69,75
|57.679.440
|% 9,93
|
|IZTAR
|20,80
|17.107.397
|% 9,07
|
|PAMEL
|95,50
|21.000.481
|% 8,34
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|3.345.203
|% -3,83
|
|HUBVC
|10,74
|64.582.551
|% -2,98
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|BASGZ
|13,45
|187.655.661
|% 0,60
|
|PSGYO
|16,00
|149.902.506
|% 2,83
|
|BIOEN
|6,05
|93.896.592
|% 3,77
|
|ANGEN
|27,54
|87.447.142
|% -1,57
|
|BIOEN
|6,05
|93.896.592
|% 3,77
|
|MOBTL
|1,63
|24.680.586
|% -1,21
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|ZRGYO
|2,39
|33.695.755
|% -0,42
|
|BASGZ
|13,45
|187.655.661
|% 0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8171
|13,8256
|% 0,14
|
|Euro
|15,6455
|15,6795
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,6583
|18,7518
|% -0,30
|
|Frank
|14,8542
|14,9437
|% -0,81
|
|Riyal
|3,6643
|3,6826
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,39
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-0,57
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem