***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 11:20
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,02
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,88
Varsa İade Tutarı (TL)
112136,61
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
112136,61
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
313462,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,16
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,59
- Kurucu (%)
% 35,16
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 31,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,7
d) Diğer Giderler (%)
% 4,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017790
BIST
12:192.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,84
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:1914,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:1916,0474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:19916,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 916,70
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MZHLD
|34,12
|3.321.276
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.654.226
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.924.195
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.845.975
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.844.822
|% -9,78
|
|DERIM
|4,78
|7.324.126
|% -4,40
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|GARAN
|13,15
|3.189.062.265
|% 4,28
|
|THYAO
|35,54
|1.139.906.848
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|1.011.532.891
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,34
|945.099.679
|% 3,73
|
|PETKM
|9,86
|857.562.656
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,63
|817.713.458
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.189.062.265
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|413.825.301
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|821.023.932
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,34
|945.099.679
|% 3,73
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7502
|14,7534
|% 0,11
|
|Euro
|16,0271
|16,0474
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1772
|19,2734
|% -0,13
|
|Frank
|15,7123
|15,8070
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9214
|3,9411
|% 0,14
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,37
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|-1,83
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,89
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,67
|