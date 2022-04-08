***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 11:20
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,85
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
197617,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,57
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,24
- Kurucu (%)
% 46,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 24,67
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,23
d) Diğer Giderler (%)
% 3,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017793
BIST
11:052.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,88
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:0514,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0148
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:0516,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:05915,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,43
|Açılış
|: 915,38
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:05
|MZHLD
|34,12
|2.612.672
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|EPLAS
|19,44
|19.296.128
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|51.584.526
|% 9,90
|
|IHAAS
|13,62
|11.531.153
|% 8,61
|
|MARTI
|2,03
|2.658.996
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,15
|3.506.227
|% -3,40
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|GARAN
|13,14
|2.350.991.378
|% 4,20
|
|ASELS
|26,54
|881.676.155
|% 1,69
|
|THYAO
|35,66
|852.222.973
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,52
|666.656.916
|% 2,96
|
|PETKM
|9,84
|653.121.368
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,63
|518.059.666
|% 2,73
|
|GARAN
|13,14
|2.350.991.378
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,52
|666.656.916
|% 2,96
|
|ODAS
|2,16
|162.329.424
|% 2,37
|
|ADESE
|0,87
|63.802.259
|% 6,10
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7477
|14,7518
|% 0,10
|
|Euro
|16,0362
|16,0598
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1809
|19,2771
|% -0,11
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9201
|3,9398
|% 0,11
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,04
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,64
|
Seans Raporu
11:05
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11:20MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 751 adet işlem
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11:19HLGYO
Yüzde 5.10 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 400, 856 adet işlem
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11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, GARAN, AKBNK
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 16 artarak (% 1.43 ) 2, 135
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11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, EPLAS, MZHLD