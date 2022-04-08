***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 11:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
7955,3
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7955,3
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
346516,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 66,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,46
- Kurucu (%)
% 66,34
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 22,11
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,09
d) Diğer Giderler (%)
% 4,83
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017796
BIST
11:102.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,75
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:1014,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0161
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:1016,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:10916,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,71
|Açılış
|: 916,56
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MZHLD
|34,12
|2.612.672
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|EPLAS
|19,44
|19.296.128
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|51.584.526
|% 9,90
|
|IHAAS
|13,62
|11.531.153
|% 8,61
|
|MARTI
|2,03
|2.658.996
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,15
|3.506.227
|% -3,40
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|6.786.728
|% -3,21
|
|GARAN
|13,14
|2.350.991.378
|% 4,20
|
|ASELS
|26,54
|881.676.155
|% 1,69
|
|THYAO
|35,66
|852.222.973
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,52
|666.656.916
|% 2,96
|
|PETKM
|9,84
|653.121.368
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,63
|518.059.666
|% 2,73
|
|GARAN
|13,14
|2.350.991.378
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,52
|666.656.916
|% 2,96
|
|ODAS
|2,16
|162.329.424
|% 2,37
|
|ADESE
|0,87
|63.802.259
|% 6,10
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7447
|14,7501
|% 0,09
|
|Euro
|16,0422
|16,0606
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1809
|19,2771
|% -0,11
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9201
|3,9398
|% 0,11
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,04
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,64
|