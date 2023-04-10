***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 13:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,74
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
132066,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,16
- Kurucu (%)
% 38,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,34
d) Diğer Giderler (%)
% 7,56
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134919
BIST
15:185.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 113,08
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1819,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1820,9578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0351
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:181.237,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.237,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.472.558
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|107.629.341
|% 9,95
|
|AZTEK
|25,64
|153.007.483
|% 9,95
|
|KRGYO
|17,40
|14.116.304
|% -6,45
|
|DERHL
|5,37
|27.315.890
|% -6,28
|
|AVHOL
|19,64
|99.750.568
|% -5,94
|
|COSMO
|83,00
|5.930.393
|% -5,74
|
|ULUSE
|143,00
|72.904.668
|% -4,54
|
|THYAO
|130,40
|3.484.150.695
|% 2,35
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.697.053.330
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.441.722.470
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.898.219
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,83
|343.090.205
|% 8,78
|
|YKBNK
|9,92
|594.799.383
|% 2,37
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2676
|19,2775
|% 0,21
|
|Euro
|20,9308
|20,9578
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,7964
|23,9157
|% -0,07
|
|Frank
|21,1307
|21,2580
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1213
|5,1470
|% 0,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,93
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.590
|27,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,51
|0,04
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|