***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 13:37
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2337984,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 102,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,8
- Kurucu (%)
% 102,34
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
-% 10,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,77
d) Diğer Giderler (%)
% 2,08
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134932
BIST
15:205.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,28
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2019,2888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2888
En Düşük
19,2200
15:2020,9558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0371
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:201.237,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.237,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.405.813
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|104.408.842
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.936.530
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.313.060
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,62
|99.525.487
|% -6,03
|
|KRGYO
|17,50
|13.757.520
|% -5,91
|
|COSMO
|83,00
|5.929.892
|% -5,74
|
|ULUSE
|142,80
|72.822.810
|% -4,67
|
|THYAO
|130,50
|3.479.237.392
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,18
|2.146.100.372
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.912.244.034
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.695.553.387
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.441.003.417
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,14
|1.912.244.034
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.146.100.372
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.876.439
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,83
|342.625.643
|% 8,78
|
|YKBNK
|9,90
|591.924.165
|% 2,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2689
|19,2834
|% 0,24
|
|Euro
|20,9337
|20,9724
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,7983
|23,9176
|% -0,06
|
|Frank
|21,1260
|21,2532
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1182
|5,1439
|% 0,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.239
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.525
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.200
|10,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,14
|