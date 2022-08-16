***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.08.2022 08:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Yeni Unvan
Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar
GYK Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055710
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
0
En Düşük
0
18:0517,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2118
18:051.028,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.028,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YATAS
|16,39
|58.697.765
|% 4,25
|
|MAVI
|65,70
|69.408.920
|% 1,88
|
|YYAPI
|1,19
|22.268.858
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,29
|32.621.844
|% 0,00
|
|KRDMA
|8,50
|18.960.438
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,19
|22.268.858
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,11
|31.007.683
|% 0,00
|
|GWIND
|11,87
|92.244.009
|% 0,00
|
|KLKIM
|24,30
|30.598.596
|% 0,00
|
|MERCN
|20,48
|47.177.925
|% 0,00
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9644
|% 0,04
|
|Euro
|18,2175
|18,2272
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,5742
|21,6824
|% -0,07
|
|Frank
|18,9003
|19,0141
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.894
|6.957
|1,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,18
|