***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.08.2022 10:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.İkinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/08/2022
Açıklamalar
BTG Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055741
BIST
13:552.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 22,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:5517,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:5518,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:551.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CMBTN
|264,30
|34.820.059
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.956.303
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|162.450.604
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.299.980
|% -9,94
|
|AGHOL
|73,90
|316.025.348
|% -9,93
|
|ATEKS
|44,76
|17.721.625
|% -7,10
|
|ANGEN
|35,64
|153.451.554
|% -6,70
|
|THYAO
|64,55
|3.397.529.436
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,00
|2.968.908.022
|% 4,35
|
|KARSN
|7,54
|962.264.126
|% 5,31
|
|YKBNK
|5,52
|907.367.832
|% 0,73
|
|GARAN
|18,75
|904.059.457
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,52
|907.367.832
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,75
|379.326.439
|% 4,17
|
|TSKB
|3,63
|488.502.122
|% 3,42
|
|KARSN
|7,54
|962.264.126
|% 5,31
|
|EKGYO
|3,56
|432.952.630
|% 1,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9629
|% 0,03
|
|Euro
|18,2017
|18,2100
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5285
|21,6364
|% -0,28
|
|Frank
|18,8173
|18,9307
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,01
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.893
|6.941
|-15,00
|
|Yarım
|3.359
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,32
|