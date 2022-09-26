***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.09.2022 12:25
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065187
BIST
13:433.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -39,88
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
13:4318,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
13:4317,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
13:43973,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 973,09
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler13:42
|GRNYO
|4,62
|6.557.737
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|52.145.375
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|63.245.795
|% 9,64
|
|USAK
|3,72
|90.015.359
|% 9,41
|
|KATMR
|1,79
|251.645.065
|% 9,15
|
|PINSU
|5,85
|23.706.534
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|499.330
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|369.552.616
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|827.290
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|317.203.129
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|1.730.107.841
|% -2,40
|
|SASA
|63,95
|1.633.636.060
|% 3,31
|
|VESTL
|38,60
|1.444.285.184
|% 7,94
|
|HEKTS
|52,55
|1.179.563.835
|% 3,85
|
|ASELS
|30,20
|990.369.488
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,28
|443.667.586
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,74
|987.697.017
|% -2,88
|
|KATMR
|1,79
|251.645.065
|% 9,15
|
|EKGYO
|3,91
|548.245.764
|% -1,51
|
|ISCTR
|7,38
|931.420.925
|% -5,75
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4486
|18,4548
|% 0,22
|
|Euro
|17,8342
|17,8587
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,7389
|19,8378
|% -0,95
|
|Frank
|18,5603
|18,6721
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8916
|4,9161
|% 0,25
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.608
|6.708
|-27,00
|
|Tam
|6.633
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.232
|3.279
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,47
|