***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.09.2022 12:26
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065188
BIST
12:453.248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -33,73
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:4518,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:4517,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:45974,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 974,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ALKIM
|31,42
|143.068.345
|% 9,94
|
|ELITE
|27,56
|49.774.832
|% 9,80
|
|GRNYO
|4,61
|5.914.761
|% 9,76
|
|USAK
|3,73
|82.052.316
|% 9,71
|
|IHAAS
|71,00
|8.590.030
|% 9,65
|
|PINSU
|5,85
|23.562.168
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|368.956.111
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|804.326
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.786.750
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|421.858.131
|% -9,88
|
|THYAO
|69,40
|1.581.733.543
|% -2,05
|
|SASA
|64,10
|1.531.012.046
|% 3,55
|
|VESTL
|39,08
|1.199.142.302
|% 9,28
|
|HEKTS
|52,00
|1.075.539.505
|% 2,77
|
|ASELS
|30,26
|870.641.403
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,28
|421.858.131
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,91
|476.297.911
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,71
|799.345.217
|% -3,31
|
|TSKB
|2,62
|291.786.750
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,42
|753.677.954
|% -5,24
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4420
|18,4589
|% 0,24
|
|Euro
|17,8224
|17,8481
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,6977
|19,7965
|% -1,15
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8924
|4,9170
|% 0,27
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-0,14
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-21,00
|
|Tam
|6.643
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,59
|