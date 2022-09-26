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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

26.09.2022 12:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar

Fon Ünvan Değişikliği Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065189


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 6.557.737 % 10,00  
ELITE 27,60 52.158.679 % 9,96  
TEKTU 2,16 63.245.795 % 9,64  
USAK 3,72 90.463.452 % 9,41  
ROYAL 6,25 2.226.488 % 8,70  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 18,4487 18,4553 % 0,22  
Euro 17,8400 17,8665 % 0,13  
Sterlin 19,7252 19,8241 % -1,02  
Frank 18,5520 18,6638 % -0,67  
Riyal 4,8916 4,9161 % 0,25  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 -3,36  
Altın Gr. 973 973 -0,39  
Cumhuriyet 6.608 6.708 -27,00  
Tam 6.646 6.721 -41,00  
Yarım 3.231 3.288 -13,00  
Çeyrek 1.621 1.640 -10,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,18  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,10  
B. Petrol 84,53 84,53 -0,50  
Seans Raporu 13:41
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