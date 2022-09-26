***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.09.2022 12:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065189
BIST
13:413.239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -42,78
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
13:4118,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
13:4117,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
13:41972,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 972,76
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|GRNYO
|4,62
|6.557.737
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|52.158.679
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|63.245.795
|% 9,64
|
|USAK
|3,72
|90.463.452
|% 9,41
|
|ROYAL
|6,25
|2.226.488
|% 8,70
|
|PINSU
|5,85
|23.726.214
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|499.330
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|827.296
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|369.553.754
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|317.210.379
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|1.733.379.460
|% -2,40
|
|SASA
|63,95
|1.635.866.563
|% 3,31
|
|VESTL
|38,56
|1.450.592.350
|% 7,83
|
|HEKTS
|52,50
|1.185.268.413
|% 3,75
|
|ASELS
|30,16
|993.347.193
|% 0,20
|
|SKBNK
|2,28
|443.680.963
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,74
|990.164.552
|% -2,88
|
|KATMR
|1,78
|251.929.885
|% 8,54
|
|EKGYO
|3,90
|548.389.033
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,38
|934.861.466
|% -5,75
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4487
|18,4553
|% 0,22
|
|Euro
|17,8400
|17,8665
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,7252
|19,8241
|% -1,02
|
|Frank
|18,5520
|18,6638
|% -0,67
|
|Riyal
|4,8916
|4,9161
|% 0,25
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,36
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.608
|6.708
|-27,00
|
|Tam
|6.646
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,50
|