***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.12.2022 10:36
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
13/12/2022
Açıklamalar
Unvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086811
BIST
10:495.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,40
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:4918,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:4919,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0521
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:491.072,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.072,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:48
|PKART
|31,90
|12.607.994
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|8.422.552
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SASA
|118,50
|319.970.346
|% -4,51
|
|SMRTG
|108,70
|254.929.350
|% -3,89
|
|QNBFB
|55,00
|53.020
|% -3,76
|
|VBTYZ
|55,45
|12.023.039
|% -3,57
|
|KERVN
|1,13
|629.237
|% -3,42
|
|ASELS
|60,75
|2.734.818.227
|% 3,23
|
|THYAO
|145,10
|1.988.511.019
|% 0,07
|
|TTKOM
|20,18
|1.256.404.128
|% 2,13
|
|EKGYO
|8,16
|1.121.070.967
|% 3,55
|
|KRDMD
|17,32
|1.111.754.933
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,16
|1.121.070.967
|% 3,55
|
|IHGZT
|1,83
|160.762.269
|% 9,58
|
|KRDMD
|17,32
|1.111.754.933
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,60
|734.647.783
|% -0,09
|
|DOHOL
|9,07
|570.908.744
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6513
|% 0,08
|
|Euro
|19,6869
|19,6972
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,8514
|22,9660
|% 0,24
|
|Frank
|19,8802
|19,9999
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,83
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,39
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.222
|7.275
|32,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|0,12
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|1,43
|
Seans Raporu
10:48
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