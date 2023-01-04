***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.01.2023 17:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/01/2023
Açıklamalar
Unvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093264
BIST
17:185.521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -105,97
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:1818,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:1819,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1443
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:181.121,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 15,49
|Açılış
|: 1.121,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.410.827
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.044.450
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|77.325.336
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|42.139.175
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.324.974
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|11.696.113
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.750.505
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.295.990
|% -9,93
|
|LIDER
|87,90
|25.622.657
|% -9,75
|
|EREGL
|42,78
|11.848.831.377
|% 1,28
|
|KRDMD
|19,66
|8.429.526.159
|% 4,52
|
|EKGYO
|9,34
|6.961.951.014
|% -0,85
|
|ASELS
|65,15
|6.454.475.084
|% -5,72
|
|THYAO
|144,40
|6.262.419.328
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,34
|6.961.951.014
|% -0,85
|
|KRDMD
|19,66
|8.429.526.159
|% 4,52
|
|EREGL
|42,78
|11.848.831.377
|% 1,28
|
|YKBNK
|11,57
|3.153.722.149
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,43
|3.084.960.927
|% -1,89
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7400
|18,7453
|% 0,13
|
|Euro
|19,8997
|19,9126
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,5359
|22,6489
|% 0,87
|
|Frank
|20,1433
|20,2646
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,99
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.572
|7.631
|56,00
|
|Yarım
|3.667
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,20
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31OZGYO
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 139, 437 adet işlem
-
17:29ULUFA
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 584, 612 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -132, 55 kaybederek (% -2.17 ) 5, 964
-
17:28XU100
Endeks 5, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 108, 801.00 milyon TL de
-
17:28MSGYO
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 039 adet işlem