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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

04.01.2023 17:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/01/2023
Açıklamalar

Unvan Değişikliği Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093264


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Tam 7.572 7.631 56,00  
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Çeyrek 1.839 1.865 14,00  
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Gümüş Gr. 14,61 14,63 0,20  
B. Petrol 79,98 79,98 -2,12  
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