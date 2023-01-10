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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

10.01.2023 11:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/01/2023
Açıklamalar

Unvan Değişikliği Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099282


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Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.651 7.712 4,00  
Yarım 3.717 3.773 2,00  
Çeyrek 1.858 1.886 1,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,48 -0,17  
Gümüş Gr. 14,14 14,16 -0,11  
B. Petrol 79,19 79,19 -0,46  
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