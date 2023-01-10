***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
10.01.2023 11:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/01/2023
Açıklamalar
Unvan Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099282
BIST
11:245.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,28
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2418,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2420,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0289
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:241.131,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.131,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EUHOL
|2,35
|49.093.865
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|2.711.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.950,60
|26.260.493
|% -9,07
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|EGGUB
|103,80
|47.138.968
|% -6,57
|
|THYAO
|136,80
|2.318.757.222
|% -1,16
|
|ASELS
|59,15
|2.126.803.502
|% 0,08
|
|EREGL
|39,86
|2.081.303.239
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,10
|768.568.861
|% -0,20
|
|GSRAY
|8,22
|472.339.311
|% 9,89
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7743
|18,7796
|% 0,05
|
|Euro
|20,1679
|20,1790
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7744
|22,8887
|% -0,06
|
|Frank
|20,3180
|20,4404
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,11
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.651
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.717
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,46
|
Seans Raporu
11:24
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11:38BRKSN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 951 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, AKBNK, KRDMD
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11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 37 kaybederek (% -0.99 ) 4, 535
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