***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.07.2021 15:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVG ihraç belgesi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948609
BIST
15:001.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:008,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:0010,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0580
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:00506,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,11
|Açılış
|: 506,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TUREX
|11,57
|11.253.942
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.587.991
|% 9,85
|
|MAKTK
|2,99
|63.272.234
|% 9,12
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.428.099
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.470.427
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|65.824.543
|% -8,41
|
|SANEL
|4,63
|4.080.239
|% -8,32
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,67
|445.216.218
|% -1,30
|
|GARAN
|8,61
|416.187.192
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,15
|396.843.231
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|306.012.678
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,16
|240.907.762
|% 5,55
|
|EKGYO
|1,87
|155.519.847
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,25
|167.424.345
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|306.012.678
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|71.290.896
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|396.843.231
|% 0,00
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6902
|% 0,06
|
|Euro
|10,3012
|10,3408
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9228
|11,9825
|% -0,24
|
|Frank
|9,4387
|9,4956
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,04
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|13,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,28
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,33
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,37
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:14SANEL
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 335 adet işlem
-
15:13KATMR
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 548, 592 adet işlem
-
15:12FADE
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 109 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 6, 279.00 milyon TL de
-
15:10ODAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 298, 499 adet işlem