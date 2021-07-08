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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.07.2021 15:12



***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BVG ihraç belgesi tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948609


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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AVGYO 3,01 16.587.991 % 9,85  
MAKTK 2,99 63.272.234 % 9,12  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
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Dolar 8,6894 8,6902 % 0,06  
Euro 10,3012 10,3408 % 0,88  
Sterlin 11,9228 11,9825 % -0,24  
Frank 9,4387 9,4956 % 1,01  
Riyal 2,3099 2,3215 % 0,04  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 8,60  
Altın Gr. 507 507 3,25  
Cumhuriyet 3.356 3.407 13,00  
Tam 3.342 3.426 19,28  
Yarım 1.615 1.657 9,33  
Çeyrek 810 829 4,66  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,09  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,00  
B. Petrol 73,06 73,06 -0,37  
Seans Raporu 14:58
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