***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.07.2021 15:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEG ihraç belgesi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948610
BIST
15:011.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,77
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:018,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:0110,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0580
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:01506,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,94
|Açılış
|: 506,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TUREX
|11,57
|11.236.344
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.581.968
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.415.231
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.470.427
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|4.066.873
|% -8,51
|
|KATMR
|3,16
|65.746.693
|% -8,41
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,68
|442.271.011
|% -1,23
|
|GARAN
|8,63
|409.603.511
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,17
|393.912.324
|% 0,28
|
|PETKM
|5,37
|304.949.333
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,20
|240.427.423
|% 5,70
|
|EKGYO
|1,88
|155.468.748
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|165.387.762
|% -1,32
|
|PETKM
|5,37
|304.949.333
|% 0,19
|
|TSKB
|1,27
|71.163.172
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,17
|393.912.324
|% 0,28
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6902
|% 0,06
|
|Euro
|10,3012
|10,3408
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9205
|11,9803
|% -0,26
|
|Frank
|9,4346
|9,4914
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3094
|2,3209
|% 0,02
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,37
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,28
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,33
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|