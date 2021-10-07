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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.10.2021 21:22



***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

 Şirketimizin 29.09.2021 tarih ve 403 sayılı yönetim kurulu kararı ile, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 524.656,14 TL'si iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) ve 175.343,86 TL'si nakden karşılanmak suretiyle 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli Ekte yer almaktadır. Buna göre yapılacak sermaye artırımında 1-Toplam 700.000 TL itibari değerli ve 700.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecektir. 2-İhraç edilecek paylar arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 3-Sermayenin iç kaynaklardan artırılacak kısmı Şirketimizin mevcut ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. 4-Sermayenin nakden artırılacak kısmı için ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmamış olup, rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. 5-Sermayenin nakden artırılacak kısmı için paylara ilişkin rüçhan hakkı 1 TL itibari değerli paylar için 1 TL üzerinden kullanılacak olup, prim söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968328


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Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
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