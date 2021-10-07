***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 21:22
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.09.2021 tarih ve 403 sayılı yönetim kurulu kararı ile, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 524.656,14 TL'si iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) ve 175.343,86 TL'si nakden karşılanmak suretiyle 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli Ekte yer almaktadır. Buna göre yapılacak sermaye artırımında 1-Toplam 700.000 TL itibari değerli ve 700.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecektir. 2-İhraç edilecek paylar arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 3-Sermayenin iç kaynaklardan artırılacak kısmı Şirketimizin mevcut ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. 4-Sermayenin nakden artırılacak kısmı için ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmamış olup, rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. 5-Sermayenin nakden artırılacak kısmı için paylara ilişkin rüçhan hakkı 1 TL itibari değerli paylar için 1 TL üzerinden kullanılacak olup, prim söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968328
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8802
En Düşük
8,8571
18:0510,2710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2801
En Düşük
10,2301
18:05500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,10
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8675
|8,8692
|% 0,00
|
|Euro
|10,2402
|10,2723
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% 0,23
|
|Frank
|9,5124
|9,5697
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
-
17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında