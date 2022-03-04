***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.03.2022 13:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007242
BIST
13:202.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -18,12
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:2014,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1368
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:2015,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0616
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:20889,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,42
|Açılış
|: 890,23
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:20
|AVOD
|1,43
|13.702.584
|% 43,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.162.735
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.687.909
|% 9,95
|
|EGSER
|18,00
|31.116.965
|% 8,76
|
|DOHOL
|2,86
|517.726.182
|% 7,92
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|40.437.739
|% -6,77
|
|EDIP
|3,53
|16.472.908
|% -6,61
|
|DOCO
|1.233,90
|20.191.578
|% -5,56
|
|EDATA
|22,52
|10.839.945
|% -5,46
|
|KRDMD
|13,75
|2.291.173.437
|% 1,03
|
|EREGL
|34,68
|1.602.768.424
|% -1,87
|
|THYAO
|25,30
|1.129.185.476
|% -2,47
|
|ASELS
|24,42
|1.001.810.903
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,50
|931.949.617
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,86
|517.726.182
|% 7,92
|
|KRDMD
|13,75
|2.291.173.437
|% 1,03
|
|ODAS
|1,40
|217.096.514
|% 5,26
|
|PETKM
|8,05
|758.714.861
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,63
|296.075.238
|% -0,82
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2359
|14,2510
|% 0,97
|
|Euro
|15,6805
|15,7056
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,8755
|18,9701
|% 0,56
|
|Frank
|15,4269
|15,5198
|% 0,82
|
|Riyal
|3,7809
|3,7998
|% 0,82
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,72
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,51
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,37
|