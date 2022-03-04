***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.03.2022 14:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İSFA İSLAMİ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007264
BIST
14:382.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,55
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:3814,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0988
|Açılış
|: 14,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:3815,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:38889,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,51
|Açılış
|: 889,69
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:38
|AVOD
|1,44
|16.332.640
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.087.552
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,91
|674.776.534
|% 9,81
|
|YUNSA
|14,51
|34.238.733
|% 9,34
|
|BUCIM
|2,01
|63.989.477
|% 8,06
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,06
|51.774.064
|% -5,85
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|ACSEL
|24,16
|16.260.135
|% -5,33
|
|DOCO
|1.238,30
|21.830.726
|% -5,22
|
|KRDMD
|13,91
|2.958.144.685
|% 2,20
|
|EREGL
|34,68
|1.784.098.714
|% -1,87
|
|THYAO
|25,40
|1.341.574.190
|% -2,08
|
|ASELS
|24,48
|1.083.736.150
|% 2,77
|
|KOZAL
|131,30
|994.098.299
|% 1,86
|
|DOHOL
|2,91
|674.776.534
|% 9,81
|
|KRDMD
|13,91
|2.958.144.685
|% 2,20
|
|ODAS
|1,43
|293.730.546
|% 7,52
|
|PETKM
|8,06
|880.474.119
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|315.952.006
|% -0,55
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2080
|14,2130
|% 0,70
|
|Euro
|15,6115
|15,6468
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,8444
|18,9389
|% 0,39
|
|Frank
|15,4262
|15,5191
|% 0,81
|
|Riyal
|3,7790
|3,7980
|% 0,77
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,56
|
|Altın Gr.
|891
|892
|12,49
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.860
|6.008
|69,93
|
|Yarım
|2.832
|2.906
|33,83
|
|Çeyrek
|1.421
|1.453
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,26
|