***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 11:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010225
BIST
11:132.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 24,04
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.079
En Düşük
2.066
11:1314,7499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0154
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:1316,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0282
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:13938,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,23
|Açılış
|: 938,10
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler11:13
|VAKKO
|11,44
|53.068.721
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|868.399
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.074.033
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|11.992.156
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,17
|119.425.090
|% 9,07
|
|KRVGD
|9,87
|124.543.045
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|135.093.311
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,54
|8.771.960
|% -8,49
|
|ALCTL
|24,16
|22.290.729
|% -6,36
|
|THYAO
|26,72
|952.888.822
|% 1,14
|
|FROTO
|261,00
|512.401.908
|% 7,01
|
|SISE
|13,94
|510.351.035
|% 3,03
|
|KRDMD
|15,04
|431.295.503
|% 0,67
|
|PETKM
|8,32
|420.587.087
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,13
|72.719.727
|% 3,67
|
|ODAS
|1,58
|93.043.724
|% 3,95
|
|PETKM
|8,32
|420.587.087
|% 2,21
|
|YKBNK
|3,73
|163.970.378
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,24
|123.164.618
|% 1,57
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7420
|14,7499
|% -0,10
|
|Euro
|16,1405
|16,1661
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,2794
|19,3761
|% 0,47
|
|Frank
|15,7751
|15,8701
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9385
|3,9583
|% 0,37
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|-10,95
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,47
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866