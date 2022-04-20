***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 12:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022263
BIST
13:512.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,42
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
13:5114,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
13:5115,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1156
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
13:51921,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,57
|Açılış
|: 921,08
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
921,40
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DAGHL
|21,20
|9.222.134
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,45
|38.354.813
|% 7,65
|
|MANAS
|26,78
|58.093.147
|% 7,55
|
|AYEN
|16,99
|19.609.070
|% 7,06
|
|NATEN
|67,35
|127.422.890
|% 6,82
|
|ARMDA
|98,00
|1.062.954
|% -6,67
|
|PEGYO
|1,39
|34.993.080
|% -4,79
|
|BOSSA
|43,48
|25.573.336
|% -4,44
|
|MMCAS
|3,45
|459.300
|% -4,43
|
|DOBUR
|46,78
|4.268.568
|% -4,18
|
|THYAO
|38,80
|2.821.258.216
|% 0,10
|
|GARAN
|14,18
|1.175.491.544
|% 0,00
|
|PETKM
|10,47
|1.029.160.185
|% 1,85
|
|KRDMD
|16,31
|942.179.141
|% -0,55
|
|TUPRS
|255,50
|926.565.190
|% -0,12
|
|ODAS
|2,55
|772.095.155
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,25
|899.871.957
|% 0,57
|
|TSKB
|2,03
|324.226.142
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|405.866.280
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,26
|298.968.533
|% 3,67
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6714
|% 0,15
|
|Euro
|15,9244
|15,9316
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,0972
|19,1930
|% 0,59
|
|Frank
|15,4131
|15,5060
|% 0,60
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,11
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,24
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-45,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|-38,16
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,46
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|