***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 14:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037421
BIST
16:362.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:3617,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0295
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:3618,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:361.015,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.014,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TETMT
|243,40
|9.135.819
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.377.189
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.430.584
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.905.413
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.865.652
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,90
|3.498.850.419
|% 2,22
|
|EREGL
|29,98
|2.172.181.667
|% -1,45
|
|SASA
|45,00
|1.637.807.772
|% 0,99
|
|SISE
|21,66
|1.518.690.258
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,63
|867.317.203
|% 2,37
|
|MARTI
|1,53
|353.033.917
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|406.024.395
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|648.351.026
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,77
|576.868.113
|% -0,63
|
|AKBNK
|8,63
|867.317.203
|% 2,37
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2868
|17,2903
|% 0,15
|
|Euro
|18,0187
|18,0435
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8001
|20,9044
|% 0,69
|
|Frank
|17,1961
|17,2997
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5948
|4,6179
|% 0,12
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|17,61
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|13,63
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.750
|6.852
|64,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|32,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,54
|