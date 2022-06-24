***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 13:00
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Onaylı Duyuru Metni Bİldirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039083
BIST
14:512.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,73
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:5117,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:5118,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:511.018,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.018,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|74.014.729
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,40
|76.992.799
|% 9,17
|
|KGYO
|8,56
|15.460.867
|% 8,22
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|31.846.154
|% -5,89
|
|BAYRK
|6,71
|14.108.425
|% -4,82
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,72
|3.694.201.315
|% -1,64
|
|ASELS
|24,58
|1.847.756.222
|% 5,49
|
|EREGL
|27,96
|1.423.968.929
|% 1,38
|
|KRDMD
|12,56
|913.603.189
|% 0,08
|
|SISE
|21,50
|911.639.158
|% -0,28
|
|ODAS
|3,14
|761.354.602
|% -3,09
|
|YKBNK
|4,75
|594.973.492
|% -1,86
|
|TSKB
|2,11
|236.720.500
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|220.548.522
|% -0,39
|
|ASELS
|24,58
|1.847.756.222
|% 5,49
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3705
|17,3770
|% 0,14
|
|Euro
|18,2765
|18,2948
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,2649
|21,3716
|% 0,36
|
|Frank
|18,0744
|18,1832
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|-64,00
|
|Tam
|6.764
|6.861
|-1,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,86
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06AKSGY
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 380, 305 adet işlem
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15:04NUHCM
Yüzde 4.30 oranında artışla 61.85 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 886 adet işlem
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15:03XU100
Endeks 2, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 21, 887.00 milyon TL de
-
15:03BRSAN
Yüzde 6.98 oranında artışla 33.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 868 adet işlem
-
15:02ECILC
Yüzde 4.08 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 839, 456 adet işlem