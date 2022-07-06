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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.07.2022 13:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 4,52 64.756.634 % 9,98  
IZINV 17,10 4.462.973 % 9,97  
GSDHO 3,88 125.919.284 % 9,92  
SANEL 8,30 898.865 % 9,50  
EMKEL 2,64 5.949.046 % 9,09  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 17,2411 17,2498 % 1,63  
Euro 17,5847 17,5982 % 0,75  
Sterlin 20,4947 20,5975 % 1,32  
Frank 17,6846 17,7911 % 1,36  
Riyal 4,5810 4,6039 % 1,66  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -2,64  
Altın Gr. 977 977 14,32  
Cumhuriyet 6.550 6.649 62,00  
Tam 6.554 6.633 31,00  
Yarım 3.208 3.243 15,00  
Çeyrek 1.607 1.621 7,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,21 -0,02  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,17  
B. Petrol 104 104 1,15  
Seans Raporu 14:07
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