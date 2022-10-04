***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuz ile Marbaş Menkul Değerler A.Ş. arasında Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmeyen fonlarımız için fon dağıtım anlaşması yapılmıştır.Sözleşme kapsamına giren fonlar aşağıdaki gibidir:Fon Kodu Fon ÜnvanıGYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUICU INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066988BIST