***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 15:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083495
BIST
15:305.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 93,32
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:3018,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:3019,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0902
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:301.068,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.068,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:30
|BRLSM
|15,29
|257.660.660
|% 10,00
|
|INTEM
|114,40
|79.822.523
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|50.055.113
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.806.304
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,66
|7.791.922
|% -5,09
|
|THYAO
|125,10
|6.443.910.204
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,43
|4.898.853.662
|% 4,75
|
|SISE
|39,98
|3.863.023.452
|% 2,25
|
|EREGL
|43,16
|3.676.955.712
|% 1,17
|
|PETKM
|18,30
|3.310.147.659
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,30
|2.407.708.773
|% 5,95
|
|KRDMD
|15,43
|4.898.853.662
|% 4,75
|
|SKBNK
|2,75
|863.641.657
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,81
|2.753.258.815
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,94
|2.729.083.343
|% -0,91
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6314
|18,6399
|% 0,04
|
|Euro
|19,4744
|19,4877
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6358
|22,7494
|% 1,09
|
|Frank
|19,6688
|19,7873
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|13,54
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|8,24
|
|Cumhuriyet
|7.105
|7.212
|99,00
|
|Tam
|7.134
|7.192
|37,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|1,02
|