***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 09:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091360
BIST
11:055.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 62,72
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:0518,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:0519,9533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0349
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:051.093,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.093,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TERA
|19,48
|2.099.301
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.884.706
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,62
|118.473.461
|% 9,61
|
|RYSAS
|23,64
|16.953.504
|% 9,44
|
|ULUFA
|10,40
|38.479.745
|% -9,72
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,35
|22.089.270
|% -4,57
|
|YGYO
|1,91
|5.571.644
|% -4,02
|
|THYAO
|144,80
|1.787.667.208
|% 1,76
|
|TUPRS
|528,60
|1.614.977.050
|% 4,36
|
|ASELS
|60,30
|1.478.388.096
|% 2,55
|
|TCELL
|38,98
|1.391.802.777
|% 2,04
|
|TTKOM
|24,22
|1.353.105.777
|% 4,31
|
|EKGYO
|8,68
|817.604.487
|% 0,70
|
|YKBNK
|12,07
|859.669.742
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,10
|181.592.699
|% 1,31
|
|KRDMD
|18,39
|1.047.788.527
|% 1,66
|
|ISCTR
|13,11
|742.578.411
|% 1,47
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7163
|18,7187
|% 0,07
|
|Euro
|19,9443
|19,9533
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5095
|22,6224
|% 0,02
|
|Frank
|20,1806
|20,3022
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,06
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.368
|7.427
|-6,00
|
|Yarım
|3.568
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,31
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20XU100
Endeks 5, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 154.00 milyon TL de
-
11:20MARKA
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 665 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:18MNDTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 427 adet işlem