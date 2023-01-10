***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2023 11:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Onaylı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099304
BIST
12:285.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -39,41
|Açılış
|: 5.169
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|Önceki Kapanış
|: 5.171
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5.187
En Düşük
5.047
12:2818,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,9130
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|Önceki Kapanış
|: 18,9150
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18,7888
En Düşük
18,6015
12:2820,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,2700
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20,2406
En Düşük
19,9729
12:281.132,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.132,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
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1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EUHOL
|2,31
|59.148.250
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.150.101
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.462.812
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.573.172
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|256.007.602
|% -8,95
|
|GOZDE
|24,04
|291.833.550
|% -7,54
|
|POLTK
|1.987,40
|35.584.136
|% -7,35
|
|THYAO
|136,90
|3.245.449.067
|% -1,08
|
|ASELS
|59,55
|2.986.700.864
|% 0,76
|
|EREGL
|39,84
|2.918.406.424
|% 0,05
|
|KRDMD
|18,81
|2.461.260.922
|% 0,11
|
|EKGYO
|8,87
|2.148.900.075
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|2.148.900.075
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,81
|2.461.260.922
|% 0,11
|
|YKBNK
|10,04
|1.177.399.996
|% -0,79
|
|KATMR
|2,34
|256.007.602
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,86
|237.388.540
|% 0,70
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7750
|18,7772
|% 0,04
|
|Euro
|20,1739
|20,1827
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7768
|22,8910
|% -0,05
|
|Frank
|20,3223
|20,4447
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,11
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,61
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.663
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.722
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,37
|