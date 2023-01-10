***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2023 12:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Onaylı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099318
BIST
12:275.135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -36,24
|Açılış
|: 5.169
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|Önceki Kapanış
|: 5.171
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5.187
En Düşük
5.047
12:2718,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,9130
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|Önceki Kapanış
|: 18,9150
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18,7888
En Düşük
18,6015
12:2720,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,2700
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20,2406
En Düşük
19,9729
12:271.132,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.132,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EUHOL
|2,30
|58.570.823
|% 10,58
|
|SDTTR
|51,50
|3.131.200
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.452
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.130.659
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.528.218
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,33
|254.885.290
|% -9,34
|
|EGGUB
|103,00
|74.886.725
|% -7,29
|
|POLTK
|1.989,30
|35.538.655
|% -7,26
|
|THYAO
|136,70
|3.170.302.446
|% -1,23
|
|ASELS
|59,50
|2.958.870.482
|% 0,68
|
|EREGL
|39,82
|2.857.969.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,80
|2.428.447.041
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,87
|2.125.875.957
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|2.125.875.957
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,80
|2.428.447.041
|% 0,05
|
|YKBNK
|10,04
|1.155.613.149
|% -0,79
|
|KATMR
|2,33
|254.885.290
|% -9,34
|
|SKBNK
|2,85
|236.961.214
|% 0,35
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7697
|18,7851
|% 0,08
|
|Euro
|20,1765
|20,1838
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7808
|22,8951
|% -0,03
|
|Frank
|20,3201
|20,4425
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.662
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.722
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,04
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|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,40
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