***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında yapılan duyurumuz ekte arz edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112121BIST