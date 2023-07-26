***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı içerisinde Fon'un portföyünde yer alan gayrimenkul varlıklarının değerleme hizmetinin EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nden alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175331BIST