***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.08.2023 16:16
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Onaylı Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190547
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0528,8500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,2500
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,0000
En Düşük
28,8500
18:051.666,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.666,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6899
|26,6958
|% 0,02
|
|Euro
|28,9340
|29,0225
|% -0,44
|
|Sterlin
|33,6644
|33,8332
|% -0,52
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% -0,68
|
|Riyal
|7,0865
|7,1220
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,49
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.935
|11.072
|-86,00
|
|Yarım
|5.484
|5.557
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de